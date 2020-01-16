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Опубликовано 16 января 2020, 09:17

Мишустин прибыл в Госдуму

В ходе пленарного заседания 16 января депутатам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

Видео © LIFE

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин прибыл в Госдуму на встречу со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Об этом сообщила советник Володина по СМИ Анастасия Кашеварова.

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, написала она в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу. В ходе пленарного заседания 16 января депутатам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

Ранее Володин назвал отличительные качества кандидата в премьеры Мишустина.

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София Алабина
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