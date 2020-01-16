Володин назвал отличительные качества кандидата в премьеры Мишустина

Спикер отметил, что знаком с Мишустиным уже более 20 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает Михаила Мишустина, которого президент России предложил на должность премьер-министра, профессионалом — как в области финансов, так и в других сферах.

— Его отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов... Я его знаю с 1999 года... Этот человек — профессионал, причём как в области финансов, налогового законодательства. Он также хорошо знает и другие сферы, — сказал Володин журналистам.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу.