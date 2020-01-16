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Регион
Опубликовано 16 января 2020, 09:49

Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

В ходе пленарного заседания 16 января парламентариям предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

Видео © LIFE

Составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

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Он отметил, что депутаты поддержали кандидатуру Мишустина единогласно. Неверов также заявил, что претендент на должность премьера "настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым".

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу. В ходе пленарного заседания 16 января депутатам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

София Алабина
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