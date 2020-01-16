Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

В ходе пленарного заседания 16 января парламентариям предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

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Составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.

Он отметил, что депутаты поддержали кандидатуру Мишустина единогласно. Неверов также заявил, что претендент на должность премьера "настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым".