Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ
В ходе пленарного заседания 16 января парламентариям предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.
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Составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов.
Он отметил, что депутаты поддержали кандидатуру Мишустина единогласно. Неверов также заявил, что претендент на должность премьера "настроен на продолжение той выстроенной конструктивной работы, которая была с прежним правительством, возглавляемым Дмитрием Медведевым".
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу. В ходе пленарного заседания 16 января депутатам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов