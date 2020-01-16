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Регион
Опубликовано 16 января 2020, 10:22

Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь

Сегодня парламентариям предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

Видео © LIFE

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" рассказал, что не спал всю ночь. Об этом сообщила советник спикера Государственной думы Анастасия Кашеварова в телеграм-канале.

Михаил Мишустин сказал на встрече с ЕР, что всю ночь не спал, — поделилась Кашеварова.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу. Сегодня в ходе пленарного заседания депутатам предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ. Депутаты "Единой России" поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

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Анастасия Иванова
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