Мишустин рассказал депутатам, что не спал всю ночь

Сегодня парламентариям предстоит рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.

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Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" рассказал, что не спал всю ночь. Об этом сообщила советник спикера Государственной думы Анастасия Кашеварова в телеграм-канале.

— Михаил Мишустин сказал на встрече с ЕР, что всю ночь не спал, — поделилась Кашеварова.