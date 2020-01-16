Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина на должность премьера
Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Такое решение, по словам главы партии, они приняли из-за профессионализма претендента на должность председателя Правительства РФ.
Большинство представителей фракции ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Об этом рассказал лидер партии Владимир Жириновский.
— Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя Правительства России, — приводит его слова РИА "Новости".
В свою очередь, по данным ТАСС, фракция КПРФ планирует воздержаться во время голосования о даче согласия на назначение Мишустина. Лидер партии Геннадий Зюганов подтвердил эту информацию.
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу. В ходе пленарного заседания 16 января депутаты рассмотрят вопрос об одобрении его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ.