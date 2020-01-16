Большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина на должность премьера

Такое решение, по словам главы партии, они приняли из-за профессионализма претендента на должность председателя Правительства РФ.

Большинство представителей фракции ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Об этом рассказал лидер партии Владимир Жириновский.

— Он, конечно, специалист. Поэтому большинство депутатов фракции ЛДПР приняли решение поддержать Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя Правительства России, — приводит его слова РИА "Новости".

В свою очередь, по данным ТАСС, фракция КПРФ планирует воздержаться во время голосования о даче согласия на назначение Мишустина. Лидер партии Геннадий Зюганов подтвердил эту информацию.