В Госдуме началось заседание по утверждению кандидатуры премьера

Утром 16 января Мишустин уже встретился с представителями парламентских фракций.

В Госдуме началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Лайф ведёт прямую трансляцию заседания.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность. Позже президент Владимир Путин предложил на пост главы нового правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.