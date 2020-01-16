Полпред президента в Госдуме перепутал должность премьера и рассмешил депутатов

Свою ошибку он списал на усталость.

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Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх во время выступления перед депутатами случайно предложил им поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность "председателя Госдумы". Оговорка прозвучала во время пленарного заседания.

В зале послышался смех, не успевший далеко отойти Минх поспешно вернулся к трибуне, чтобы исправить оплошность.

— Извините... На должность председателя Правительства Российской Федерации, — с улыбкой сказал он.

Свою ошибку он списал на усталость, в ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал его потерпеть.

— Терпите! Условия у нас не самые лучшие, — сказал он.