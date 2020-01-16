Полпред президента в Госдуме перепутал должность премьера и рассмешил депутатов
Свою ошибку он списал на усталость.
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Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх во время выступления перед депутатами случайно предложил им поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на должность "председателя Госдумы". Оговорка прозвучала во время пленарного заседания.
В зале послышался смех, не успевший далеко отойти Минх поспешно вернулся к трибуне, чтобы исправить оплошность.
— Извините... На должность председателя Правительства Российской Федерации, — с улыбкой сказал он.
Свою ошибку он списал на усталость, в ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал его потерпеть.
— Терпите! Условия у нас не самые лучшие, — сказал он.
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу.