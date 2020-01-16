Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьера России

При этом за всю историю ГД впервые не оказалось депутатов, которые были бы против кандидатуры главы правительства.

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы Правительства РФ. За проголосовали 383 депутата (85,1%), против — 0, 41 воздержался (9,1%).

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность. Позже президент Владимир Путин предложил на пост главы нового правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.