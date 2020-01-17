На Украине свиной грипп унёс жизни семи человек
Фото © Shutterstock
Специалисты напомнили, что одной из наиболее распространённых и действенных профилактических мер является вакцинация.
Вирус типа AH1N1, известный как свиной грипп, унёс жизни семи граждан Украины. Об этом сообщает телекомпания ТСН.
Представители Центра общественного здоровья отметили, что с начала сезона вирусом ОРВИ переболело более двух миллионов украинцев. Гражданам страны напомнили, что одной из наиболее распространённых профилактических мер является вакцинация.
— Лучшее время для прививки — накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона, — рассказала начальница центра Оксана Артемчук.
Она добавила, что эта мера позволит усилить способность организма к сопротивлению.
Ранее врач рассказал, как защититься от опасных "зимних" болезней.