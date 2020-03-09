Угадать возраст этой модели невозможно, ведь её красота — это константа даже спустя полвека: 10 фото

Яземина Росси родилась в 1955 году на острове Корсика во Франции. Именно здесь началась её модельная карьера. Но это не была типичная история успеха

Фото © Instagram / yazemeenah

Моделью девушка стала в 30 лет. Обычно в таком возрасте другие манекенщицы уходят на заслуженный отдых. Но именно отпечаток времени на лице Яземины привлекал к ней фотографов

Фото © Instagram / yazemeenah

Со временем у Яземины сложилась собственная эстетика, с которой она продолжала жить и работать: она отказывалась скрывать возраст и маскировать морщины и седину

Фото © Instagram / yazemeenah

В 90-х девушка переехала в Нью-Йорк и стала одной из первых седовласых супермоделей

Фото © Instagram / yazemeenah

С тех пор прошло не одно десятилетие. Она успела стать мамой и даже бабушкой. Яземина всё так же выступает за естественную красоту и не красит свои серебряные локоны

Фото © Instagram / yazemeenah

Сейчас ей 64 года. И она не только продолжает позировать для фотографов, но и сама работает с камерой. Ведь фотография — её страсть с самого детства

Фото © Instagram / yazemeenah

Параллельно девушка (назвать её бабушкой язык не поднимается) активно ведёт свои профили в социальных сетях. В "Инстаграме" у модели почти 270 тысяч подписчиков

Фото © Instagram / yazemeenah

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