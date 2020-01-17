Хафтар написал письмо Путину

Ливийский маршал поблагодарил российского лидера за усилия по установлению мира в Ливии.

В адрес российского президента Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, сообщили в Кремле.

Ливийский маршал лично поблагодарил лидера России за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.

Хафтар также отметил, что готов принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.