Хафтар написал письмо Путину
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Ливийский маршал поблагодарил российского лидера за усилия по установлению мира в Ливии.
В адрес российского президента Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, сообщили в Кремле.
Ливийский маршал лично поблагодарил лидера России за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.
Хафтар также отметил, что готов принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин посетит Международную конференцию по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.