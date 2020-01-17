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Опубликовано 17 января 2020, 15:44

Хафтар написал письмо Путину

Фото © ТАСС / EPA / YANNIS KOLESIDIS

Фото © ТАСС / EPA / YANNIS KOLESIDIS

Ливийский маршал поблагодарил российского лидера за усилия по установлению мира в Ливии.

В адрес российского президента Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, сообщили в Кремле.

Ливийский маршал лично поблагодарил лидера России за усилия по установлению мира и стабильности в Ливии.

Хафтар также отметил, что готов принять приглашение посетить Россию для продолжения диалога по Ливии.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин посетит Международную конференцию по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.

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Варвара Романова
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