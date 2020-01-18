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Регион
Опубликовано 18 января 2020, 20:00

Национальная нефтяная корпорация Ливии закрыла экспортные сырьевые порты в знак протеста

Фото © AP Photo / Hussein Malla

Фото © AP Photo / Hussein Malla

Это приведёт к потерям в добыче сырья в размере 800 тысяч баррелей в день и финансовой потере — $55 миллионов в день.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации после закрытия нефтяных терминалов и прекращения отгрузки топлива. Соответствующее заявление размещено на официальном портале компании.

Таким образом, все основные экспортные порты — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — были закрыты в знак протеста.

Дочерним компаниям корпорации было дано указание прекратить отгрузку нефти и закрыть порты. Эти директивы поступили руководству службы охраны нефтяных объектов от командования Ливийской национальной армии (ЛНА), — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что общественники и ливийские племена призывали закрыть терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия.

В частности, они требуют, чтобы доходы от экспортируемой нефти поступали на специальный счёт, открытый под контролем ООН, и чтобы денежные средства шли на развитие региона. Отметим, что сейчас, согласно Схиратскому соглашению, доходы поступают в Триполи и идут на оплату боевиков и закупку военной техники.

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Анна Сокова
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