Национальная нефтяная корпорация Ливии закрыла экспортные сырьевые порты в знак протеста

Это приведёт к потерям в добыче сырья в размере 800 тысяч баррелей в день и финансовой потере — $55 миллионов в день.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации после закрытия нефтяных терминалов и прекращения отгрузки топлива. Соответствующее заявление размещено на официальном портале компании.

Таким образом, все основные экспортные порты — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — были закрыты в знак протеста.

— Дочерним компаниям корпорации было дано указание прекратить отгрузку нефти и закрыть порты. Эти директивы поступили руководству службы охраны нефтяных объектов от командования Ливийской национальной армии (ЛНА), — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что общественники и ливийские племена призывали закрыть терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия.