Национальная нефтяная корпорация Ливии закрыла экспортные сырьевые порты в знак протеста
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Это приведёт к потерям в добыче сырья в размере 800 тысяч баррелей в день и финансовой потере — $55 миллионов в день.
Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) объявила о форс-мажорной ситуации после закрытия нефтяных терминалов и прекращения отгрузки топлива. Соответствующее заявление размещено на официальном портале компании.
Таким образом, все основные экспортные порты — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — были закрыты в знак протеста.
— Дочерним компаниям корпорации было дано указание прекратить отгрузку нефти и закрыть порты. Эти директивы поступили руководству службы охраны нефтяных объектов от командования Ливийской национальной армии (ЛНА), — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что общественники и ливийские племена призывали закрыть терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия.
В частности, они требуют, чтобы доходы от экспортируемой нефти поступали на специальный счёт, открытый под контролем ООН, и чтобы денежные средства шли на развитие региона. Отметим, что сейчас, согласно Схиратскому соглашению, доходы поступают в Триполи и идут на оплату боевиков и закупку военной техники.