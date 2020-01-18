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Регион
Опубликовано 18 января 2020, 20:09

Володин — о послании Путина: Историческое и судьбоносное

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Он подчеркнул, что реализация послания остаётся приоритетной задачей и на федеральном, и на региональном уровнях.

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию оказалось историческим и судьбоносным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился во время встречи с активом Псковской области.

Он выразил мнение, что реализация предложений Путина приведёт к новому наполнению властных институтов страны. Это, по мнению Володина, улучшит благосостояние россиян.

Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти, — пояснил он.

ВЦИОМ: Послание Федеральному собранию повысило рейтинг Путина
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Володин заметил, что сильная президентская власть остаётся, но в другом виде, при котором глава государства может отстранять неэффективных.

В-третьих, контрольные полномочия Совета Федерации за теми, кто тоже может ошибаться, хотя надзирают, — добавил он.

Оценивая заслуги Путина в должности президента, спикер ГД заявил, что тому удалось сделать так, чтобы Россия стала конкурентоспособной страной, "с которой считаются".

Встреча с активом Псковской области состоялась в рамках рабочей поездки председателя ГД в регион. В ходе мероприятия Володин также рассказал о планах проанализировать эффективность принятых мер по поддержке регионов в конце полугодия. Во время поездки он также встретился с губернатором области Михаилом Ведерниковым, посетил особую экономическую зону "Моглино" и лакокрасочное производство, действующее на её территории.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 15 января. Глава государства обозначил главные векторы развития страны, особенно отметив поправки в конституцию и социальную политику. После этого премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Накануне, 16 января, Путин назначил главу ФНС Михаила Мишустина премьер-министром.

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София Алабина
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