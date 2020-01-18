Володин — о послании Путина: Историческое и судьбоносное

Он подчеркнул, что реализация послания остаётся приоритетной задачей и на федеральном, и на региональном уровнях.

Послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию оказалось историческим и судьбоносным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился во время встречи с активом Псковской области.

Он выразил мнение, что реализация предложений Путина приведёт к новому наполнению властных институтов страны. Это, по мнению Володина, улучшит благосостояние россиян.

— Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти, — пояснил он.

Володин заметил, что сильная президентская власть остаётся, но в другом виде, при котором глава государства может отстранять неэффективных.

— В-третьих, контрольные полномочия Совета Федерации за теми, кто тоже может ошибаться, хотя надзирают, — добавил он.

Оценивая заслуги Путина в должности президента, спикер ГД заявил, что тому удалось сделать так, чтобы Россия стала конкурентоспособной страной, "с которой считаются".

Встреча с активом Псковской области состоялась в рамках рабочей поездки председателя ГД в регион. В ходе мероприятия Володин также рассказал о планах проанализировать эффективность принятых мер по поддержке регионов в конце полугодия. Во время поездки он также встретился с губернатором области Михаилом Ведерниковым, посетил особую экономическую зону "Моглино" и лакокрасочное производство, действующее на её территории.