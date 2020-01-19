Путин встретится с Эрдоганом в Берлине перед саммитом по Ливии

Переговоры по урегулированию ливийского кризиса состоятся при участии представителей Британии, Китая, США, Франции и других стран.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся сегодня, 19 января, в Берлине перед началом международной конференции по Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

— Такая встреча планируется, — приводит ТАСС сообщение.