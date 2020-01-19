Путин встретится с Эрдоганом в Берлине перед саммитом по Ливии
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin
Переговоры по урегулированию ливийского кризиса состоятся при участии представителей Британии, Китая, США, Франции и других стран.
Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретятся сегодня, 19 января, в Берлине перед началом международной конференции по Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.
— Такая встреча планируется, — приводит ТАСС сообщение.
На конференцию по урегулированию ливийского кризиса в Берлине приглашены также представители Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США и Франции. Со стороны России саммит посетит президент Владимир Путин, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров. На переговоры также прибудут глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар.