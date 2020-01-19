Эрдоган увлёкся футболом и забыл снять пальто перед саммитом в Берлине — видео

Турецкий лидер случайно показал, что во время поездки к зданию Ведомства федерального канцлера ФРГ не думал о грядущих переговорах, а смотрел футбол на экране, закреплённом на переднем сиденье. Затем Эрдоган вышел из автомобиля и направился к стоявшим у дверей немецкому канцлеру Ангеле Меркель и генсеку ООН Антониу Гутерришу. После обмена рукопожатиями турецкий лидер вдруг осознал, что слишком тепло одет, и резко начал снимать пальто.