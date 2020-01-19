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Регион
Опубликовано 19 января 2020, 17:41

Эрдоган увлёкся футболом и забыл снять пальто перед саммитом в Берлине — видео

Турецкий лидер вдруг осознал, что слишком тепло одет, и резко начал избавляться от верхней одежды.

Видео © LIFE / Павел Баранов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел дважды оконфузиться перед началом конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

Турецкий лидер случайно показал, что во время поездки к зданию Ведомства федерального канцлера ФРГ не думал о грядущих переговорах, а смотрел футбол на экране, закреплённом на переднем сиденье. Затем Эрдоган вышел из автомобиля и направился к стоявшим у дверей немецкому канцлеру Ангеле Меркель и генсеку ООН Антониу Гутерришу. После обмена рукопожатиями турецкий лидер вдруг осознал, что слишком тепло одет, и резко начал снимать пальто.

Ранее на саммит прибыл президент РФ Владимир Путин. Он приехал к ведомству на своём лимузине Aurus.

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Александр Юнашев
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