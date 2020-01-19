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Регион
Опубликовано 19 января 2020, 20:34

Лайф выяснил, какой футбольный матч отвлёк Эрдогана от саммита в Берлине

Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Смог ли турецкий лидер досмотреть игру, неизвестно. День был очень богат на события.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед конференцией по Ливии смотрел матч национальной суперлиги "Галатасарай" — "Денизлиспор". Это видно на снимке, который удалось сделать Лайфу. Игра закончилась победой стамбульского клуба со счётом 2:1.

Отметим, что о страсти Эрдогана к футболу известно давно. Он признавался, что с раннего детства мечтал играть за "Фенербахче". Во время учёбы в университете он проявил свои спортивные навыки и играл с любителями целых 12 лет. Однако отец был категорически против футбола, поэтому Эрдоган в итоге бросил спорт и посвятил себя политике.

Ранее сегодня турецкий лидер прибыл в Берлин на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Перед началом переговоров он успел дважды оконфузиться. Лайф снял это на видео.

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Алёна Темирчиева
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