Лайф выяснил, какой футбольный матч отвлёк Эрдогана от саммита в Берлине

Отметим, что о страсти Эрдогана к футболу известно давно. Он признавался, что с раннего детства мечтал играть за "Фенербахче". Во время учёбы в университете он проявил свои спортивные навыки и играл с любителями целых 12 лет. Однако отец был категорически против футбола, поэтому Эрдоган в итоге бросил спорт и посвятил себя политике.