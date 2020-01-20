В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Хафтаром
Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ
У президента РФ Владимира Путина на этой неделе нет планов встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у Путина не запланировано, — сказал Песков журналистам.
В Кремле позитивно оценили результаты международной конференции по Ливии, которая состоялась накануне. Песков отметил, что сделан важный шаг к урегулированию. Участники конференции приняли совместное заявление по итогам встречи.