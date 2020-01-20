В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Хафтаром



У президента РФ Владимира Путина на этой неделе нет планов встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у Путина не запланировано, — сказал Песков журналистам.