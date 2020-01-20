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Регион
Опубликовано 20 января 2020, 14:15

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с Хафтаром

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ


У президента РФ Владимира Путина на этой неделе нет планов встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у Путина не запланировано, — сказал Песков журналистам.

В Кремле позитивно оценили результаты международной конференции по Ливии, которая состоялась накануне. Песков отметил, что сделан важный шаг к урегулированию. Участники конференции приняли совместное заявление по итогам встречи.

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Александр Юнашев
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