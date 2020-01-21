В Госдуму внесли проект закона о полном запрете коллекторов в России

Авторы инициативы пришли к выводу, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, несмотря на целый ряд уже введённых ограничений.

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") и Юрий Волков (ЛДПР) внесли на рассмотрение палаты проект закона "о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником", который, по сути, запрещает деятельность коллекторских агентств на территории нашей страны. Авторы инициативы проводят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Таким образом, законопроект может коснуться десятков миллионов граждан.

— Считаем необходимым запретить деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что за последний год надзор за деятельностью коллекторов в нашей стране значительно усилился. В частности, в феврале 2019-го президент России Владимир Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия со стороны сотрудников таких организаций. Например, им запретили передавать долги по ЖКХ. Ответственными за реализацию поручения были назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СК и Минюста.

Тем не менее авторы законопроекта утверждают, что граждане до сих пор зачастую сталкиваются с угрозами и шантажом со стороны коллекторов, а микрофинансовые организации незаконно передают им права взыскания по потребительским займам с персональными данными указанных в этих договорах третьих лиц. На должников оказываются психологическое давление и другие виды воздействия, унижающие честь и достоинство личности.

— Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, — отмечают авторы инициативы.

Напомним, что перед Новым годом на Урале коллектор забрал машину должницы с её трёхлетней дочерью внутри.

Ранее Лайф рассказывал о рекомендациях экспертов о том, как досрочно гасить кредит и не потерять деньги. А не так давно Минюст предложил задействовать роботов-коллекторов в сборе задолженностей. Речь идёт об "автоматизированном интеллектуальном агенте", который на основе системы генерации речи способен отправлять голосовые сообщения. И не только: он сможет поддерживать различные сценарии диалога с должниками.