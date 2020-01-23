Шотландец обнаружил на кладбище надгробие со своим именем

Мужчина считает, что это сделала его бывшая жена, с которой они не вместе уже 26 лет.

Надгробие со своим именем на кладбище обнаружил житель города Форфар на востоке Шотландии Алан Хэттел, сообщает The Courier.

— Люди думают, что я умер. Никто не звонит мне уже три-четыре месяца. Теперь я понимаю, в чём дело, — рассказал Хэттел.

Мужчина считает, что надгробие установила его бывшая жена, которая купила на кладбище землю, чтобы супругов похоронили рядом. Однако пара распалась 26 лет назад.

— Я даже не хочу быть похоронен, я хочу, чтобы меня кремировали! — заявил Хэттел.

Сама женщина от комментариев отказалась, а её родственник позже назвал этот инцидент "семейным делом".