Шотландец обнаружил на кладбище надгробие со своим именем
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Мужчина считает, что это сделала его бывшая жена, с которой они не вместе уже 26 лет.
Надгробие со своим именем на кладбище обнаружил житель города Форфар на востоке Шотландии Алан Хэттел, сообщает The Courier.
— Люди думают, что я умер. Никто не звонит мне уже три-четыре месяца. Теперь я понимаю, в чём дело, — рассказал Хэттел.
Мужчина считает, что надгробие установила его бывшая жена, которая купила на кладбище землю, чтобы супругов похоронили рядом. Однако пара распалась 26 лет назад.
— Я даже не хочу быть похоронен, я хочу, чтобы меня кремировали! — заявил Хэттел.
Сама женщина от комментариев отказалась, а её родственник позже назвал этот инцидент "семейным делом".
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