Самая красивая женщина в мире выложила в Instagram откровенные фото, за которые её профиль могут удалить

Модель приняла участие в фотосессии для британского журнала Love, которая не оставила никого равнодушным. На кадрах девушка предстала по пояс обнажённой, а её грудь лишь прикрывала чёрная изолента, которая на втором фото и вовсе нарисованная. 23-летняя Белла Хадид считается самой красивой женщиной в мире, и девушка в очередной раз это доказала. О чём и поспешили сообщить восторженные пользователи "Инстаграма".

Фото © Instagram / bellahadid

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Сама модель в подписи к фото попросила, чтобы её подписчики всё-таки пролистали карусель из фото до конца, ведь именно там их ждал приятный сюрприз. "Досмотри до конца, разве только ты не сотрудник "Инстаграма", — написала Белла, ведь в социальной сети запрещено выкладывать фото голой груди. В противном случае может грозить удаление профиля.

Фото © Instagram / bellahadid

Впрочем, девушка решила рискнуть, и не зря. Меньше чем за сутки серия фотографий набрала более 730 тыс. лайков и около двух тысяч восторженных комментариев.

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