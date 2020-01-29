"Буду скучать". Ушедшие в отставку министры рассказали Лайфу о новых должностях — видео

Мы побеседовали с ушедшими в отставку министрами и вице-премьерами и попросили их поделиться мыслями и планами.

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Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак признался, что будет скучать по Белому дому.

— Буду, конечно, — ответил он, ни секунды не сомневаясь. До отставки правительства он занимал должность зампредседателя Правительства РФ с 2008 года. В качестве вице-премьера он курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности, торговли и технадзора.

Назначенный помощником президента Максим Орешкин, занимавший ранее пост главы Минэкономразвития, в ответ на вопрос о том, где лучше работать, загадочно улыбнулся, а бывший вице-премьер Виталий Мутко со смехом похлопал его по плечу. Ранее сообщалось, что Мутко возглавит госкорпорацию "Дом.рф".



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Возглавивший Пенсионный фонд РФ Максим Топилин пожаловался, что не успел отдохнуть. О новой должности он ничего рассказать не успел. До этого он занимал пост министра труда.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился с министрами и вице-премьерами из правительства Дмитрия Медведева, которые ушли в отставку. Поблагодарив их за работу в кабмине, он выразил надежду, что на новых местах работы они смогут использовать весь свой потенциал и опыт.