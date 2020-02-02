Наводнение в Танзании унесло жизни 21 человека

Ещё более полутысячи человек пострадали и остались без жилища.

Из-за сильного наводнения в танзанийской области Линди, юго-восток страны, погиб 21 человек. Об этом сообщает телеканал ITV.

At least 13 people killed and 15,096 others left homeless by flash floods that swept 16 villages in Tanzania's southern district of Kilwa since late January https://t.co/dxuCTfk1RY pic.twitter.com/vcHklsLsYF — China Xinhua News (@XHNews) February 1, 2020

Кроме того, в округе Килва находится более 500 пострадавших, которых ещё не удалось эвакуировать в безопасное место. Помощь им доставляет военная авиация на самолётах и вертолётах.

Местная газета Mwananchi добавляет, что наводнение произошло из-за сильных дождей, которые начались несколько дней назад.