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Опубликовано 2 февраля 2020, 01:40

Наводнение в Танзании унесло жизни 21 человека

Фото © Twitter / MarthaLeah Nangalama

Фото © Twitter / MarthaLeah Nangalama

Ещё более полутысячи человек пострадали и остались без жилища.

Из-за сильного наводнения в танзанийской области Линди, юго-восток страны, погиб 21 человек. Об этом сообщает телеканал ITV.

Кроме того, в округе Килва находится более 500 пострадавших, которых ещё не удалось эвакуировать в безопасное место. Помощь им доставляет военная авиация на самолётах и вертолётах.

Местная газета Mwananchi добавляет, что наводнение произошло из-за сильных дождей, которые начались несколько дней назад.

В начале января 26 человек стали жертвами разбушевавшейся стихии в Индонезии. Более тысячи человек из-за наводнения были вынуждены оставить свои дома.

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Илья Птичкин
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