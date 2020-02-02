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Регион
Опубликовано 2 февраля 2020, 13:53

В Танзании 20 человек погибли в давке за "священным маслом" в церкви

Фото © AP Photo

Фото © AP Photo

Число жертв может возрасти: ещё 16 человек находятся в больницах, некоторые в крайне тяжёлом состоянии.

Не менее 20 человек погибли во время церковной службы в городе Моши на севере Танзании. Подробности трагедии рассказал местный окружной комиссар Киппи Вариобия.

Погибло 20 человек, но число погибших может увеличиться, поскольку также есть раненые, — заявил он в интервью агентству Франс пресс.

По словам прокурора, в больницах находятся 16 пострадавших, состояние некоторых вызывает опасения. Вариобия уточнил, что давка началась во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы. Тот вылил на землю масло для помазанья и назвал его священным, способным вылечить болезни. Тогда прихожане бросились за "исцелением".

Ранее сегодня стало известно, что из-за сильного наводнения в области Линди на севере Танзании погиб 21 человек.

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Алёна Темирчиева
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