В Танзании 20 человек погибли в давке за "священным маслом" в церкви
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Число жертв может возрасти: ещё 16 человек находятся в больницах, некоторые в крайне тяжёлом состоянии.
Не менее 20 человек погибли во время церковной службы в городе Моши на севере Танзании. Подробности трагедии рассказал местный окружной комиссар Киппи Вариобия.
— Погибло 20 человек, но число погибших может увеличиться, поскольку также есть раненые, — заявил он в интервью агентству Франс пресс.
По словам прокурора, в больницах находятся 16 пострадавших, состояние некоторых вызывает опасения. Вариобия уточнил, что давка началась во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы. Тот вылил на землю масло для помазанья и назвал его священным, способным вылечить болезни. Тогда прихожане бросились за "исцелением".
Ранее сегодня стало известно, что из-за сильного наводнения в области Линди на севере Танзании погиб 21 человек.