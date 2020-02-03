Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2020, 02:49

В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами протестующих — видео

Девушка ответила согласием, а собравшиеся встретили это решение аплодисментами.

Видео © Facebook / "Радио Светигора"

В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами митингующих в защиту Сербской православной церкви в Подгорице. Трансляцию акции вело "Радио Светигора" на странице в "Фейсбуке".

Сузана, перед всеми этими людьми и церковью спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня замуж, сказал он и встал на одно колено.

Девушка ответила согласием, и собравшиеся встретили это решение аплодисментами.

Будущих мужа и жену благословил протоиерей Предраг Шчепанович.

Второго февраля в Черногории прошли массовые шествия в поддержку Сербской церкви после принятого в декабре закона о вероисповедании. Крупнейшее собрание прошло перед храмом Воскресения Христова в Подгорице, его посетило около 60 тысяч человек.

Напомним, 27 декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания на фоне массовых протестов в стране. Закон ущемляет права Сербской православной церкви, поскольку подразумевает в том числе секуляризацию её имущества. 28 декабря документ подписал президент Черногории Мило Джуканович.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • Черногория
  • помолвки
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar