В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами протестующих — видео

Девушка ответила согласием, а собравшиеся встретили это решение аплодисментами.

В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами митингующих в защиту Сербской православной церкви в Подгорице. Трансляцию акции вело "Радио Светигора" на странице в "Фейсбуке".

— Сузана, перед всеми этими людьми и церковью спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня замуж, — сказал он и встал на одно колено.

Девушка ответила согласием, и собравшиеся встретили это решение аплодисментами.

Будущих мужа и жену благословил протоиерей Предраг Шчепанович.

Второго февраля в Черногории прошли массовые шествия в поддержку Сербской церкви после принятого в декабре закона о вероисповедании. Крупнейшее собрание прошло перед храмом Воскресения Христова в Подгорице, его посетило около 60 тысяч человек.