В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами протестующих — видео
Девушка ответила согласием, а собравшиеся встретили это решение аплодисментами.
Видео © Facebook / "Радио Светигора"
В Черногории мужчина попросил руки возлюбленной перед 60 тысячами митингующих в защиту Сербской православной церкви в Подгорице. Трансляцию акции вело "Радио Светигора" на странице в "Фейсбуке".
— Сузана, перед всеми этими людьми и церковью спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня замуж, — сказал он и встал на одно колено.
Девушка ответила согласием, и собравшиеся встретили это решение аплодисментами.
Будущих мужа и жену благословил протоиерей Предраг Шчепанович.
Второго февраля в Черногории прошли массовые шествия в поддержку Сербской церкви после принятого в декабре закона о вероисповедании. Крупнейшее собрание прошло перед храмом Воскресения Христова в Подгорице, его посетило около 60 тысяч человек.
Напомним, 27 декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания на фоне массовых протестов в стране. Закон ущемляет права Сербской православной церкви, поскольку подразумевает в том числе секуляризацию её имущества. 28 декабря документ подписал президент Черногории Мило Джуканович.