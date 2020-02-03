"Люди идут на левые схемы". В ГД предложили разрешить прописку в апартаментах

При этом предлагается не лишать апартаменты особого статуса и не приравнивать их к обычным квартирам, так как это резко увеличит их стоимость.

Разрешение на прописку в апартаментах лишит проживающих в них россиян необходимости идти на различные ухищрения, заявил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

— Одна из задач, как мне кажется, — обеспечить регистрацию, чтобы люди могли регистрироваться. Сейчас люди идут на какие-то левые схемы, когда они реально живут в апартаментах, а прописаны на деревне у бабушки, — приводит его слова агентство "Москва".

Николаев заметил, что сейчас его коллеги дорабатывают нормы, которые приняты в рамках финансирования рынка жилищного строительства. По его словам, в этом направлении уже многое сделано, однако некоторые вопросы ещё предстоит решить.

Председатель Комитета ГД заметил, что в законе процесс покупки апартаментов через долевое строительство уже зафиксировали и теперь покупатели апартаментов защищены не хуже тех, кто приобретает обычные квартиры. Тем не менее статистики по строящимся апартаментам пока нет, также остаётся открытым вопрос с пропиской.

Николаев заметил, что если апартаменты приравнять к обычным квартирам, то их стоимость резко возрастёт, поэтому лишать такие объекты особого статуса не нужно.