Отчёт правительства в Госдуме состоится 15 апреля

На заседании новый премьер-министр представит результаты работы прошлого кабмина за 2019 год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ежегодный отчёт Правительства РФ состоится 15 апреля.

— Мы договорились, что предложения будут поданы для подготовки отчёта правительства от политических фракций, — сообщил Володин.

Он также отметил, что окончательный регламент проведения ещё предстоит утвердить.