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Опубликовано 3 февраля 2020, 18:02

Отчёт правительства в Госдуме состоится 15 апреля

На заседании новый премьер-министр представит результаты работы прошлого кабмина за 2019 год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ежегодный отчёт Правительства РФ состоится 15 апреля.

Мы договорились, что предложения будут поданы для подготовки отчёта правительства от политических фракций, — сообщил Володин.

Он также отметил, что окончательный регламент проведения ещё предстоит утвердить.

Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступит с отчётом о проделанной работе правительства, при этом он будет представлять результаты прошлого кабмина за 2019 год.

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Володин предложил создать рабочую группу по регионам с наибольшей убылью населения
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Фото © Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Варвара Романова
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