Отчёт правительства в Госдуме состоится 15 апреля
На заседании новый премьер-министр представит результаты работы прошлого кабмина за 2019 год.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ежегодный отчёт Правительства РФ состоится 15 апреля.
— Мы договорились, что предложения будут поданы для подготовки отчёта правительства от политических фракций, — сообщил Володин.
Он также отметил, что окончательный регламент проведения ещё предстоит утвердить.
Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые выступит с отчётом о проделанной работе правительства, при этом он будет представлять результаты прошлого кабмина за 2019 год.
Фото © Максим Шипенков / EPA / ТАСС