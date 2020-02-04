В Госдуме поддержали идею создать тревожные кнопки в приложениях для знакомств

Она позволит людям сообщать об экстренных ситуациях на свиданиях.

Идею создания тревожной кнопки в приложениях для знакомств поддержали в Госдуме, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Депутат считает, что такая кнопка может помочь пользователям сообщать об экстренных ситуациях на свиданиях.

Кроме того, в приложении будет фиксироваться информация о некорректном, странном поведении человека, что позволит блокировать аккаунты таких людей и передавать соответствующие данные в полицию.

— Это один из инструментов, когда сами разработчики тех или иных приложений поднимают уровень качества самих абонентов или пользователей, находящихся внутри этой экосистемы, — отметил Свинцов.