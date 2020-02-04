Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2020, 11:54

В Госдуме поддержали идею создать тревожные кнопки в приложениях для знакомств

Она позволит людям сообщать об экстренных ситуациях на свиданиях.

Идею создания тревожной кнопки в приложениях для знакомств поддержали в Госдуме, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Депутат считает, что такая кнопка может помочь пользователям сообщать об экстренных ситуациях на свиданиях.

Кроме того, в приложении будет фиксироваться информация о некорректном, странном поведении человека, что позволит блокировать аккаунты таких людей и передавать соответствующие данные в полицию.

Это один из инструментов, когда сами разработчики тех или иных приложений поднимают уровень качества самих абонентов или пользователей, находящихся внутри этой экосистемы, — отметил Свинцов.

Ранее тревожная кнопка появилась в американской версии приложения для знакомств Tinder.

Стало известно, сколько пользователей Tinder согласны на секс после свидания
Стало известно, сколько пользователей Tinder согласны на секс после свидания
BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Госдума
  • Приложения
  • Общество
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar