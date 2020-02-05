В Омске с шестого февраля вводят карантин из-за гриппа
Болеют в основном дети дошкольного и младшего школьного возраста.
В Омске эпидемический порог по гриппу превышен на 12,5%. В связи с этим ввести в городе карантин постановил главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига. Соответствующий документ размещён на сайте регионального Роспотребнадзора.
В связи с этим введены меры повышенной осторожности — ограничено проведение общественных, спортивных и детских мероприятий. В медицинских учреждениях, исходя из текста постановления, медперсонал обязан носить маски, обеззараживать помещения, прекратить допуск посетителей к пациентам, а также выделить дополнительные кадры для работы с инфекционными больными из числа ординаторов и студентов старших курсов профильных вузов.
В школах учителей обязали вести строгий учёт больных гриппом и в случае, если число заболевших внутри учебного заведения превышает 20%, приостановить занятия не менее чем на неделю. На школы также распространяются меры дезинфекции и ограничения проведения мероприятий.
Ранее сообщалось, что порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России. Особенно подвержены этим заболеваниям дети от 3 до 14 лет. Занятия уже приостановлены в школах Забайкальского края, детей перевели на дистанционное обучение. По данным Роспотребнадзора, прививку от вируса сделало чуть более 50% населения страны.
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