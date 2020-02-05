Болеют в основном дети дошкольного и младшего школьного возраста.

В Омске эпидемический порог по гриппу превышен на 12,5%. В связи с этим ввести в городе карантин постановил главный государственный санитарный врач по Омской области Александр Крига. Соответствующий документ размещён на сайте регионального Роспотребнадзора.

В связи с этим введены меры повышенной осторожности — ограничено проведение общественных, спортивных и детских мероприятий. В медицинских учреждениях, исходя из текста постановления, медперсонал обязан носить маски, обеззараживать помещения, прекратить допуск посетителей к пациентам, а также выделить дополнительные кадры для работы с инфекционными больными из числа ординаторов и студентов старших курсов профильных вузов.

В школах учителей обязали вести строгий учёт больных гриппом и в случае, если число заболевших внутри учебного заведения превышает 20%, приостановить занятия не менее чем на неделю. На школы также распространяются меры дезинфекции и ограничения проведения мероприятий.