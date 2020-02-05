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Регион
Опубликовано 5 февраля 2020, 14:41

Гран-при Китая "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Эпидемия напрямую влияет на спортивные события.

Похоже, что "Формула-1" лишится одного этапа в 2020 году. Гонка в Китае не будет проводиться из-за эпидемии коронавируса. Федерация спорта Шанхая выпустила официальное заявление об отмене всех спортивных мероприятий в регионе.

Гран-при Китая был запланирован на 19 апреля 2020 года. Если к тому времени распространение вируса прекратится, то в теории проведение гонки возможно, поскольку официальная формулировка гласит: "пока не будет ликвидирована эпидемия".

Изоляция со всех сторон. Как коронавирус влияет на мировой спорт
Изоляция со всех сторон. Как коронавирус влияет на мировой спорт
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Фото © DPA/TASS/HZ

Дмитрий Садылко
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