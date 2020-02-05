Гран-при Китая "Формулы-1" отменили из-за коронавируса
Эпидемия напрямую влияет на спортивные события.
Похоже, что "Формула-1" лишится одного этапа в 2020 году. Гонка в Китае не будет проводиться из-за эпидемии коронавируса. Федерация спорта Шанхая выпустила официальное заявление об отмене всех спортивных мероприятий в регионе.
Official:— QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020
All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished！So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG
Гран-при Китая был запланирован на 19 апреля 2020 года. Если к тому времени распространение вируса прекратится, то в теории проведение гонки возможно, поскольку официальная формулировка гласит: "пока не будет ликвидирована эпидемия".