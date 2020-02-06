В Приморье из-за гриппа и ОРВИ отменяют занятия в школах и детских садах
Эпидемический порог среди взрослого населения в регионе не превышен.
В Приморье из-за распространения вируса гриппа и ОРВИ временно прекращены занятия в 14 школах и 11 детских садах. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
— С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление в 11 дошкольных организациях и 14 школах. Частичное приостановление образовательного процесса в 227 МБДОУ (261 группе), в 123 школах (335 классах), — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в целом по региону превышения эпидемического порога не выявлено. Однако оно зафиксировано среди детей в возрасте от 3 до 14 лет.
Карантин из-за гриппа и ОРВИ уже ввели в Омске. Школы там закрывать не стали, но поручили усилить контроль за заболеваемостью, соблюдать меры инфекционной безопасности, а также закрыли для посещения больницы. В Анадыре же закрыли три детских сада и единственную в городе школу.
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