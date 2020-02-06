Эпидемический порог среди взрослого населения в регионе не превышен.

В Приморье из-за распространения вируса гриппа и ОРВИ временно прекращены занятия в 14 школах и 11 детских садах. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

— С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление в 11 дошкольных организациях и 14 школах. Частичное приостановление образовательного процесса в 227 МБДОУ (261 группе), в 123 школах (335 классах), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в целом по региону превышения эпидемического порога не выявлено. Однако оно зафиксировано среди детей в возрасте от 3 до 14 лет.