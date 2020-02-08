В Госдуме предложили разработать клинические рекомендации по правильному питанию

Большое количество противоречивых публикаций в Сети, посвящённых различным диетам, обеспокоило депутатов.

Главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко поступило предложение по разработке клинических рекомендаций по здоровому питанию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо члена Комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

Депутат озабочен возрастающим количеством публикаций в Интернете, посвящённых вопросам правильного питания, которые зачастую противоречат друг другу.

В качестве точки отсчёта он предложил считать широко распространённое базовое представление о том, что есть здоровое питание, а что таковым не является. Депутат обратил внимание читателей на то, что неправильное приготовление даже правильных продуктов может негативно сказаться на состоянии организма.

Менделевич подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься эксперты.

— На мой взгляд, наличие утверждённых рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров, — резюмировал депутат.