Учёные рассказали, насколько бег трусцой продлевает жизнь

Регулярные пробежки являются профилактикой ряда опасных заболеваний.

Несколько исследований уже показали, что бег трусцой полезен для укрепления здоровья и уменьшает риск возникновения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако теперь австралийские учёные выяснили, что пробежка также оказывает непосредственное влияние на продолжительность жизни человека.

В частности, специалисты проанализировали 14 работ, в которых рассматривалась связь между бегом и различными причинами смерти. В ходе исследования было изучено состояние здоровья 230 тысяч человек, наблюдения за которыми велись от 5,5 до 35 лет.

Учёные обнаружили, что для снижения общей смертности достаточно всего 50 минут умеренной пробежки в неделю. Если следовать этому простому правилу, продолжительность жизни увеличивается на 27 процентов. В то же время специалисты выяснили, что дольше бегать бесполезно.