Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Выразив благодарность за работу, премьер отметил добросовестность, ответственность и самоотдачу отечественных специалистов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов гражданской авиации. Текст телеграммы опубликовали на сайте правительства.

— Соединяя города, страны, континенты, вы заботитесь о безопасности пассажиров, прилагаете все усилия, чтобы они могли с комфортом добраться в самые отдалённые точки России и мира. За привычной для каждого из нас фразой "Полёт проходит в штатном режиме" стоит труд огромного числа специалистов в воздухе и на земле, — заявил он.

Выразив благодарность за работу, премьер отметил добросовестность, ответственность и самоотдачу отечественных специалистов.

Он подчеркнул, что сейчас перед авиационным комплексом страны стоит "целый ряд масштабных задач", от выполнения которых зависит рост экономики страны. В этой связи он отметил важность совершенствования наземной, аэропортной инфраструктуры, а также увеличение объёма внутренних и международных перевозок.

С поздравлениями к сотрудникам гражданской авиации также обратился Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что услугами отечественных авиакомпаний пользуются миллионы людей и число пассажиров ежегодно увеличивается. Пожелав здоровья и успехов специалистам, Володин оценил их профессионализм.