"Меньше хайпа". В Киеве хотят убрать советский герб со скульптуры "Родина-мать"
"Родина-мать". Фото © Wikipedia
В 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации.
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве.
— Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело, — заявил ObozTV Дробович.
Директор Украинского института национальной памяти отметил, что о сносе скульптуры речи нет, вполне возможно ограничиться демонтажом герба.
Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики.