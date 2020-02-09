"Меньше хайпа". В Киеве хотят убрать советский герб со скульптуры "Родина-мать"

В 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве.

— Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело, — заявил ObozTV Дробович.

Директор Украинского института национальной памяти отметил, что о сносе скульптуры речи нет, вполне возможно ограничиться демонтажом герба.