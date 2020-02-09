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Опубликовано 9 февраля 2020, 18:22

"Меньше хайпа". В Киеве хотят убрать советский герб со скульптуры "Родина-мать"

"Родина-мать". Фото © Wikipedia

"Родина-мать". Фото © Wikipedia

В 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве.

Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело, — заявил ObozTV Дробович.

Директор Украинского института национальной памяти отметил, что о сносе скульптуры речи нет, вполне возможно ограничиться демонтажом герба.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики.

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Анастасия Иванова
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