И без того ослабленное сердце может не выдержать употребления спиртных напитков.

Употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или болезни, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, категорически запрещено. Об этом заявил внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы "Поздняков".

— Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, — сказал специалист, комментируя слухи о "целебности" алкоголя при таких болезнях.

Именно из-за этого врачи также не рекомендуют ходить с простудой в баню.

Напомним, новый тип "китайской" пневмонии 2019-nCoV, которому власти КНР недавно дали временное название NCP, был впервые выявлен в городе Ухань 31 декабря. По последним данным, число погибших от вируса на материковой части КНР выросло до 908 человек. Количество заражённых составило более 40 тысяч человек.