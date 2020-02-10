Врачи запрещают пить алкоголь при коронавирусе
И без того ослабленное сердце может не выдержать употребления спиртных напитков.
Употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или болезни, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, категорически запрещено. Об этом заявил внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в эфире программы "Поздняков".
— Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, — сказал специалист, комментируя слухи о "целебности" алкоголя при таких болезнях.
Именно из-за этого врачи также не рекомендуют ходить с простудой в баню.
Напомним, новый тип "китайской" пневмонии 2019-nCoV, которому власти КНР недавно дали временное название NCP, был впервые выявлен в городе Ухань 31 декабря. По последним данным, число погибших от вируса на материковой части КНР выросло до 908 человек. Количество заражённых составило более 40 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса типа 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения и направила в страну делегацию специалистов. Эксперты из различных исследовательских институтов рассказали, что пик распространения болезни придётся на вторую половину февраля.