В Госдуме предложили Минстрою зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

В нижней палате парламента уверены, что подобная инициатива сможет повысить доступность жилья в стране.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение на имя главы Минстроя РФ Владимира Якушева, в котором предложил оценить идею введения регулирования цен на квартиры в новостройках экономкласса. Текст письма имеется в распоряжении RT.

В частности, Фёдоров предлагает рассмотреть возможность появления нормы, при которой застройщик не сможет реализовывать жильё по цене, на 50% большей себестоимости строительства объекта. Подобная мера не зафиксирует стоимость квартиры, однако заморозит наценку застройщика.

Парламентарий уверен, что подобная инициатива сможет повысить доступность жилья в стране и привести к росту рождаемости.

В то же время юрист Владимир Шалаев выразил мнение, что сама по себе идея обеспечить доступность жилья является хорошей, однако делать это за счёт возможных убытков застройщиков нельзя.