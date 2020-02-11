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Опубликовано 11 февраля 2020, 06:39

В Госдуме предложили Минстрою зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

В нижней палате парламента уверены, что подобная инициатива сможет повысить доступность жилья в стране.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение на имя главы Минстроя РФ Владимира Якушева, в котором предложил оценить идею введения регулирования цен на квартиры в новостройках экономкласса. Текст письма имеется в распоряжении RT.

В частности, Фёдоров предлагает рассмотреть возможность появления нормы, при которой застройщик не сможет реализовывать жильё по цене, на 50% большей себестоимости строительства объекта. Подобная мера не зафиксирует стоимость квартиры, однако заморозит наценку застройщика.

Парламентарий уверен, что подобная инициатива сможет повысить доступность жилья в стране и привести к росту рождаемости.

Стремительный рост? Что ждёт цены на квартиры в 2020 году
Стремительный рост? Что ждёт цены на квартиры в 2020 году

В то же время юрист Владимир Шалаев выразил мнение, что сама по себе идея обеспечить доступность жилья является хорошей, однако делать это за счёт возможных убытков застройщиков нельзя.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие два года стоимость жилья в России может вырасти на 25%.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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