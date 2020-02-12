В США назвали Россию находчивым и решительным конкурентом

В Госдепартаменте также обвинили РФ в попытке получения личной выгоды из конфликта в Ливии.

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что Россия пользуется своей военной мощью для того, чтобы навязать свою волю другим государствам, но при этом является решительным и находчивым конкурентом США. Об этом он заявил на прошедших слушаниях в комитете Сената Конгресса по иностранным делам.

— Россия является решительным и находчивым конкурентом США. Кремль стремится использовать военную мощь и подконтрольные ему силы, чтобы навязать свою волю государствам, пытающимся отстаивать свою независимость и суверенитет, — приводит слова Робинсона ТАСС.

Американский политик считает, что якобы следующим полем для попыток России обернуть международный конфликт в свою пользу станет Ливия. Однако Москва неоднократно опровергала подобные обвинения в свой адрес, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российских наёмных военных в этой арабской стране нет.