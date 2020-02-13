В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ

Госдума предложила проработать вопрос введения скидок для тех граждан, кто откажется от получения бумажных квитанций на оплату услуг ЖКХ. Такое обращение в адрес министра строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву направил депутат ГД РФ Борис Чернышов, сообщает RT . В своём обращении парламентарий отмечает, что оплата услуг остаётся "весьма серьёзной" статьёй расхода россиян.

А чтобы сэкономить, депутат предложил рассмотреть возможность отказа от бумажных квитанций. Сейчас граждане России получают уведомления и в бумажном, и в электронном виде, но устоявшиеся нормы не предусматривают отказ от бумажного носителя. Он уверен, что при подобном решении россиян возможно сделать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся деньги на услуги почты и бумагу. Размер возможной скидки Чернышов предложил рассмотреть после принятия решения о поправке.