В Кремле отреагировали на предложение судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

По словам Дмитрия Пескова, речь идёт о личном мнении члена Конституционного суда. А де-юре и де-факто ситуация иная.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать оценку позиции судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россию не стоить считать правопреемницей "незаконно созданного" СССР.

— Существует такая практика публикаций такого мнения. В таком случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, — отметил представитель Кремля.

Напомним, что, по мнению Арановского, реабилитация пострадавших от репрессий в эпоху СССР не должна рассматриваться как возмещение вреда, которое причинило потерпевшему виновное лицо. При этом он предложил считать Россию государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" ни лично, ни в правопреемстве.