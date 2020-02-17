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Регион
Опубликовано 17 февраля 2020, 10:15
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В Кремле отреагировали на предложение судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По словам Дмитрия Пескова, речь идёт о личном мнении члена Конституционного суда. А де-юре и де-факто ситуация иная.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать оценку позиции судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что Россию не стоить считать правопреемницей "незаконно созданного" СССР.

Существует такая практика публикаций такого мнения. В таком случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, — отметил представитель Кремля.

Напомним, что, по мнению Арановского, реабилитация пострадавших от репрессий в эпоху СССР не должна рассматриваться как возмещение вреда, которое причинило потерпевшему виновное лицо. При этом он предложил считать Россию государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" ни лично, ни в правопреемстве.

Ранее с судьёй поспорили и депутаты, и историки. Например, в ГД сочли, что заслуженный юрист России позабыл "азбуку юриспруденции", а Николай Сванидзе призвал россиян не отказываться даже от негативных фактов своей истории.

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Александр Юнашев
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