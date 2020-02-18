Превышение нормы также зафиксировано в 11 региональных центрах.

По данным Роспотребнадзора, превышение недельного эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в 31 субъекте России, ещё в 11 регионах превышение нормы наблюдается только в административных центрах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастной группы 3–6 и 7–14 лет и взрослое население, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре вирусов превалирует вирус гриппа В. Согласно статистике Роспотребнадзора, в нынешнем году в рамках подготовки к предстоящему сезонному эпидемическому подъёму всего в России получили прививки 50% населения — 73,95 миллиона человек.

Ранее Лайф сообщал, что в НИИ гриппа имени Смородинцева заявили о занижении статистики по заболеваемости и в действительности эпидпорог превышен во всех регионах России.