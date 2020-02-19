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Регион
Опубликовано 19 февраля 2020, 10:47
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Почти рекорд! Игрок "Боруссии" устроил дикий забег во время матча ЛЧ

60 метров меньше чем за семь секунд!

19-летний норвежец Эрлинг Холанд в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов отметился не только бомбардирскими подвигами. Нападающий чуть было не установил мировой рекорд, когда нёсся в контратаку от своих ворот. Юный вундеркинд преодолел 60 метров всего за 6,64 секунды. До мирового рекорда не хватило всего 0,3 секунды.

Конкретно в этом эпизоде усилия Холанда оказались тщетными: его партнёр по атаке Джейдон Санчо не отдал ему пас, а пробил самостоятельно. Однако в двух других моментах норвежец сказал своё слово: забил два гола и принёс "Боруссии" победу над ПСЖ.

Норвежский вундеркинд прихлопнул ПСЖ в Лиге чемпионов
Норвежский вундеркинд прихлопнул ПСЖ в Лиге чемпионов
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Дмитрий Садылко
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