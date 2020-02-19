Почти рекорд! Игрок "Боруссии" устроил дикий забег во время матча ЛЧ

60 метров меньше чем за семь секунд!

19-летний норвежец Эрлинг Холанд в матче против ПСЖ в Лиге чемпионов отметился не только бомбардирскими подвигами. Нападающий чуть было не установил мировой рекорд, когда нёсся в контратаку от своих ворот. Юный вундеркинд преодолел 60 метров всего за 6,64 секунды. До мирового рекорда не хватило всего 0,3 секунды.

According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds. pic.twitter.com/31Ynw5h2vt — footballsta (@footbalsta_) February 18, 2020