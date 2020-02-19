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Опубликовано 19 февраля 2020, 15:56
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Депутат предложил транслировать заседания в туалетах. Володин не сдержал смех

Спикер в итоге поддержал шутки и отправил вопрос на обсуждение в комитет.

Депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков, который недавно получил мандат, предложил проводить трансляцию пленарных заседаний в "местах для размышлений". По его мнению, это нужно, чтобы депутаты не пропустили обсуждения важных вопросов. Он напомнил, что накануне спикер Госдумы упрекнул парламентариев в том, что их не было, когда обсуждался вопрос горячего бесплатного питания для младшеклассников.

Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Когда депутат видит, что важный вопрос, он, например, может быстро вернуться в зал, а если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию туда, — отметил он.

Такая инициатива вызвала бурю эмоций в зале. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин не смог сдержать смех и предложил Молякову снять вопрос, но тот отказался. Тогда Володин попросил профильный Комитет Госдумы по регламенту определить перечень мест, где депутаты "размышляют".

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме сочли оскорблением слова протоиерея, сравнившего гражданских жён с проститутками.

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Сусанна Витвинская
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