Депутат предложил транслировать заседания в туалетах. Володин не сдержал смех

Спикер в итоге поддержал шутки и отправил вопрос на обсуждение в комитет.

Депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков, который недавно получил мандат, предложил проводить трансляцию пленарных заседаний в "местах для размышлений". По его мнению, это нужно, чтобы депутаты не пропустили обсуждения важных вопросов. Он напомнил, что накануне спикер Госдумы упрекнул парламентариев в том, что их не было, когда обсуждался вопрос горячего бесплатного питания для младшеклассников.

— Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Когда депутат видит, что важный вопрос, он, например, может быстро вернуться в зал, а если он не слышит, значит, надо обеспечить трансляцию туда, — отметил он.

Такая инициатива вызвала бурю эмоций в зале. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин не смог сдержать смех и предложил Молякову снять вопрос, но тот отказался. Тогда Володин попросил профильный Комитет Госдумы по регламенту определить перечень мест, где депутаты "размышляют".