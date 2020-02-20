Это возможно из-за высокой заразности и сильной патогенности заболевания.

Эксперт в области тяжёлых респираторных заболеваний, вице-президент Китайской академии инженерных наук Ван Чэнь считает, что коронавирус может перерасти в хроническую форму и существовать на протяжении длительного времени как эпидемиологический грипп. Такое заявление он сделал в эфире Центрального телевидения Китая.

— Вирус с такой высокой заразностью и такой сильной патогенностью может существовать и продолжать передаваться между людьми, — добавил он.

Эксперт отметил, что такая вероятность реально существует и к ней необходимо быть готовыми.