Эксперт заявил, что коронавирус может перейти в хроническую форму
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Это возможно из-за высокой заразности и сильной патогенности заболевания.
Эксперт в области тяжёлых респираторных заболеваний, вице-президент Китайской академии инженерных наук Ван Чэнь считает, что коронавирус может перерасти в хроническую форму и существовать на протяжении длительного времени как эпидемиологический грипп. Такое заявление он сделал в эфире Центрального телевидения Китая.
— Вирус с такой высокой заразностью и такой сильной патогенностью может существовать и продолжать передаваться между людьми, — добавил он.
Эксперт отметил, что такая вероятность реально существует и к ней необходимо быть готовыми.
По последним данным, от нового коронавируса в Китае скончалось более двух тысяч человек, а количество заболевших превысило 74 тысячи. Однако медики полагают, что пик эпидемии пройден. Количество вылечившихся за последнее время превышает количество заразившихся.