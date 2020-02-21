Вслед за Шнуровым. Валерия хочет создать свою партию

Накануне лидер группы "Ленинград" тоже подался в политику и стал членом Партии роста.

Певица Валерия планирует создать свою партию и стать депутатом Госдумы. Об этом рассказал её муж, продюсер Иосиф Пригожин.

— Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию "Сильные женщины". Думаю, что однозначно в Думе должна быть половина женская. Валерия — правильное сочетание красоты и ума. Эталон русской женщины. Считайте это официальным заявлением от её продюсера, менеджера и пресс-секретаря, — сказал "Фонтанке" Пригожин.

По его словам, партия певицы будет защищать права женщин и бороться с домашним насилием.

Продюсер также добавил, что Госдуме нужны новые лица и как раз Валерия и Сергей Шнуров могут принести пользу и парламенту, и обществу в целом.