Вслед за Шнуровым. Валерия хочет создать свою партию
Накануне лидер группы "Ленинград" тоже подался в политику и стал членом Партии роста.
Певица Валерия планирует создать свою партию и стать депутатом Госдумы. Об этом рассказал её муж, продюсер Иосиф Пригожин.
— Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию "Сильные женщины". Думаю, что однозначно в Думе должна быть половина женская. Валерия — правильное сочетание красоты и ума. Эталон русской женщины. Считайте это официальным заявлением от её продюсера, менеджера и пресс-секретаря, — сказал "Фонтанке" Пригожин.
По его словам, партия певицы будет защищать права женщин и бороться с домашним насилием.
Продюсер также добавил, что Госдуме нужны новые лица и как раз Валерия и Сергей Шнуров могут принести пользу и парламенту, и обществу в целом.
Напомним, накануне музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Появилась информация, что лидер группы "Ленинград" планирует участвовать в выборах в Госдуму, но Лайфу в политической организации это опровергли. Тема получила широкий общественный резонанс. Политолог Алексей Мартынов назвал провальным политическое будущее Шнурова и заявил, что эффект Зеленского в России невозможен. Сам Шнуров стихами высмеял реакцию общества.