Мальчик, которого мать и отчим ставили на гречку, находится в интернате

Накануне суд приговорил женщину и её любовника к срокам в колонии общего режима.

Мальчик из Омска, которого мать и отчим ставили на гречку, продолжает находиться в интернате. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

— Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребёнка, мы на связи с регионом, — цитирует ТАСС Кузнецову.