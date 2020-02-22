Мальчик, которого мать и отчим ставили на гречку, находится в интернате
Накануне суд приговорил женщину и её любовника к срокам в колонии общего режима.
Мальчик из Омска, которого мать и отчим ставили на гречку, продолжает находиться в интернате. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
— Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребёнка, мы на связи с регионом, — цитирует ТАСС Кузнецову.
Напомним, восьмилетнего мальчика наказывали, заставляя стоять на гречке часами, избивали и дёргали за волосы. Все издевательства отчим снимал на камеру. Мальчику пришлось делать операцию на коленях, так как крупа вросла в кожу. Как позднее заявила мать ребёнка, она сама разрешила такой вид наказания. Вчера суд приговорил женщину и её любовника к полутора и четырём с половиной годам колонии общего режима соответственно.