Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2020, 19:44
6387

Мальчик, которого мать и отчим ставили на гречку, находится в интернате

Накануне суд приговорил женщину и её любовника к срокам в колонии общего режима.

Мальчик из Омска, которого мать и отчим ставили на гречку, продолжает находиться в интернате. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребёнка, мы на связи с регионом, — цитирует ТАСС Кузнецову.

Напомним, восьмилетнего мальчика наказывали, заставляя стоять на гречке часами, избивали и дёргали за волосы. Все издевательства отчим снимал на камеру. Мальчику пришлось делать операцию на коленях, так как крупа вросла в кожу. Как позднее заявила мать ребёнка, она сама разрешила такой вид наказания. Вчера суд приговорил женщину и её любовника к полутора и четырём с половиной годам колонии общего режима соответственно.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Дети
  • интернаты
  • омбудсмены
  • Анна Кузнецова
  • Регионы
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar