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Опубликовано 22 февраля 2020, 20:13

СМИ: В Ливии при обстреле судна погибли три турецких офицера и сирийский переводчик

Тела убитых доставили самолётом на военную базу к югу от Анкары.

В результате обстрела судна в порту Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) погибли три турецких офицера высокого ранга и их сирийский переводчик. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, тела военнослужащих доставили утром в субботу на военную базу к югу от турецкой Анкары из ливийского аэропорта Митига.

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Фото © ТАСС / Amru Salahuddien / dpa

Варвара Романова
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