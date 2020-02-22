СМИ: В Ливии при обстреле судна погибли три турецких офицера и сирийский переводчик

Тела убитых доставили самолётом на военную базу к югу от Анкары.

В результате обстрела судна в порту Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) погибли три турецких офицера высокого ранга и их сирийский переводчик. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.