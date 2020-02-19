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Регион
Опубликовано 19 февраля 2020, 01:08
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Ливийское правительство Сарраджа прекратило участие в Женевской конференции после обстрела Триполи

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц.

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа заявило о прекращении участия в Женевской конференции в формате "5+5", об этом говорится в заявлении президентского совета.

Ранее, во вторник, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) обстреляли порт Триполи, три человека погибли, ещё пятеро получили ранения. Как отмечается в сообщении, все они были гражданскими лицами.

Силы ЛНА заявили, что уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооружённых группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Однако позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль не пострадал. В ЛНА также отметили, что соблюдают режим прекращения огня и обстреливают только склады с боеприпасами и оружием "в целях ослабления боевой мощи наёмников".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об изменениях в Ливии после Берлинской конференции. Он подчеркнул, что в самой североафриканской стране обстановка не претерпела кардинальных изменений, а разгоревшийся конфликт невозможно разрешить за одну встречу.

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Дарья Хомякова
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