Ливийское правительство Сарраджа прекратило участие в Женевской конференции после обстрела Триполи

В результате обстрела погибли трое гражданских лиц.

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа заявило о прекращении участия в Женевской конференции в формате "5+5", об этом говорится в заявлении президентского совета.

Ранее, во вторник, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) обстреляли порт Триполи, три человека погибли, ещё пятеро получили ранения. Как отмечается в сообщении, все они были гражданскими лицами.

UPDATE: Libya's internationally recognised-government suspends ceasefire talks hosted by the United Nations in Geneva after an attack on Tripoli port - statement pic.twitter.com/VAGY81EtuK — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 18, 2020

Силы ЛНА заявили, что уничтожили турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов для вооружённых группировок, прибывшее в нарушение международного эмбарго. Однако позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль не пострадал. В ЛНА также отметили, что соблюдают режим прекращения огня и обстреливают только склады с боеприпасами и оружием "в целях ослабления боевой мощи наёмников".