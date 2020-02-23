Мать Греты Тунберг рассказала о трудном детстве дочери

По её словам, жизнь девочки изменилась после того, как во время урока в школе её классу показали фильм о пластике в Тихом океане.

Оперная певица из Швеции Малена Эрнман, мама известной экоактивистки Греты Тунберг, в своей новой книге рассказала о непростом детстве дочери и проблемах, с которыми та столкнулась перед тем, как возглавить "Школьные забастовки за климат". Отрывки работы публикует газета The Guardian.

— Она медленно исчезала в какой-то темноте... Она перестала играть на пианино. Она перестала смеяться. Она перестала говорить. И она перестала есть, — написала Эрнман.

Она вспомнила, что в 11 лет её дочь за несколько месяцев резко похудела на десять килограммов, почти всё время молчала и совершенно потеряла аппетит. Когда девочку наконец удалось уговорить вернуться к школьным занятиям, она столкнулась с травлей как со стороны сверстников, так и руководства школы. Спустя некоторое время Грета медленно начала восстанавливать нормальный вес и прошла обследование, которое выявило у неё высокофункциональный аутизм, который мать Тунберг описывает как синдром Аспергера, а также обсессивно-компульсивное расстройство.

По её словам, всё изменилось после того, как во время урока Грете и её одноклассникам показали фильм о загрязнении Тихого океана пластиком. Тема захватила девочку, и она всерьёз заинтересовалась экологическими проблемами, в то время как у её сверстников ролик отклика не вызвал.