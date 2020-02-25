Доктор Комаровский рассказал, как правильно посещать общественный туалет

Эксперт привёл десять правил, следуя которым можно минимизировать риск заражения различными заболеваниями.

Известный украинский врач Евгений Комаровский привёл десять важных правил, которые нужно соблюдать при посещении общественного туалета, чтобы не заразиться различными инфекционными заболеваниями.

Отвечая на вопрос читателя, Комаровский отметил, что в первую очередь нужно признать, что такие уборные являются реальной угрозой, так как в них в огромном количестве скапливаются патогенные микробы.

Важно правильно открывать дверь в туалет, стараясь не касаться её руками. Сделать это можно локтём, плечом или используя салфетку. А из нескольких кабинок выбирать стоит первую, потому что, по результатам исследований, она самая чистая, утверждает Комаровский. Нажимать кнопку смыва нужно только перед выходом из кабинки, так как в водном тумане также могут содержаться вредные бактерии.

Вопреки распространённому мнению, сидение унитаза является "чуть ли не самым чистым" местом в общественном туалете. Источником распространения грязи считаются руки, которыми никто сидение обычно не трогает. А вот за стенки лучше не хвататься, потому что как раз на них и скапливается большинство бактерий.

Заразиться венерическими заболеваниями в общественных уборных крайне сложно: только через рану, например на ягодице.

— Если что-то подобное у вашего партнёра случилось — вам нужно сходить к семейному психологу, разнообразить собственный секс, помириться и жить дальше, — рекомендует Комаровский.

Мыть руки важно, также не прикасаясь ни к каким поверхностям, а крутить краны можно при помощи салфеток. Доктор отмечает, что признаком хорошего общественного туалета является наличие датчиков автоматического включения. Безопасной считается и сушилка с горячим воздухом, если до неё не дотрагиваться.

В уборной не стоит пользоваться телефоном, потому что "дезинфицировать телефон потом намного сложнее, чем руки", отметил Комаровский. Доктор добавил, что в каждом детском саду и школе должен быть урок, на котором расскажут о правильном посещении общественного туалета.