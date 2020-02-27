На Украине вспыхнула вторая волна свиного гриппа. За неделю умерло 10 человек
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Заболевание зафиксировали в Днепропетровской, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областях.
На Украине за прошлую неделю десять человек скончались от осложнений свиного гриппа. Об этом сообщает "Страна.ua".
Вторая волна вируса типа AH1N1 вспыхнула в стране в феврале. По данным издания, с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерло 48 человек. Врачи отметили, что все скончавшиеся не проходили вакцинацию, а большинство из них вообще не обращались за медицинской помощью или приходили к врачам уже на поздних сроках.
Свиной грипп атаковал Днепропетровскую, Тернопольскую, Винницкую области, максимальное количество погибших — в Житомирской области.
Первую волну свиного гриппа на Украине зафиксировали в январе, а первый летальный случай от вируса типа AH1N1 произошёл ещё 31 декабря — в реанимации скончался медик.