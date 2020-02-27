На Украине за прошлую неделю десять человек скончались от осложнений свиного гриппа. Об этом сообщает " Страна.ua ".

Вторая волна вируса типа AH1N1 вспыхнула в стране в феврале. По данным издания, с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерло 48 человек. Врачи отметили, что все скончавшиеся не проходили вакцинацию, а большинство из них вообще не обращались за медицинской помощью или приходили к врачам уже на поздних сроках.